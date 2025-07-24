Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, Erzurum Kongresi’nin 106. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Aksakal, mesajında Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde 23 Temmuz 1919’da toplanan Erzurum Kongresi’nin, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna giden yolda dönüm noktası olduğunu vurguladı.

Aksakal, “106 yıl önce Erzurum’da yakılan istiklal meşalesi, Atatürk’ün ‘Tarih bunu ender ve büyük bir kongre olarak kaydedecektir’ sözleriyle taçlanmış; milletimizin azim ve kararlılığıyla bağımsızlığa giden yolu aydınlatmıştır” ifadelerini kullandı.

Milli iradenin esas alındığı bu kongrenin, emperyalizme karşı topyekûn bir direnişin simgesi olduğuna dikkat çeken Aksakal, “Vatan bir bütündür, parçalanamaz” ilkesinin bugün de geçerliliğini koruduğunu belirtti.

Aksakal mesajını, “Bu tarihi duruşun yıl dönümünde; başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bağımsızlık uğruna toprağa düşen tüm istiklal mücadelesi kahramanlarımızı saygı, rahmet ve minnetle anıyorum” sözleriyle tamamladı.