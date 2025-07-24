CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, 24 Temmuz Basın Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, Türkiye’de basın özgürlüğünün ciddi tehdit altında olduğunu belirtti. Basının demokrasilerdeki kritik rolüne dikkat çeken Bülbül, halkın haber alma hakkının iktidar eliyle engellendiğini vurguladı.

117 yıl önce basından sansürün kaldırılmasıyla kutlanmaya başlanan bu günde, bugün gelinen noktada basın mensuplarının sansür, otosansür, baskı ve tehditle karşı karşıya olduğunu söyleyen Bülbül, “AKP iktidarı medyanın yüzde 95’ini kontrol altına alarak gazetecileri yargı sopasıyla susturmaya çalışıyor” dedi.

Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü’nün 2025 Dünya Basın Özgürlüğü Endeksi’nde Türkiye’nin 180 ülke arasında 159. sırada yer alarak “çok vahim” kategorisine düştüğünü hatırlatan Bülbül, basın özgürlüğünün olmadığı bir ülkede hiçbir vatandaşın özgür olamayacağını ifade etti.

Sansür yasası, RTÜK cezaları ve Basın İlan Kurumu’nun keyfi uygulamalarıyla basının susturulmaya çalışıldığını belirten Bülbül, “Dün de susturamadılar, bugün de susturamayacaklar” diyerek özgür basını savunmaya devam edeceklerini söyledi. Tüm basın emekçilerinin 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı’nı kutladı.