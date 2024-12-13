Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi, çeşitli suçlardan aranan şahıslara yönelik büyük bir operasyon gerçekleştirdi. 49 kişinin yakalanması için yapılan çalışma kapsamında, Çapan Özkaraca (31) isimli hırsızlık suçundan 11 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli yatak odasında saklandığı bazanın içinde bulundu.

Baza içindeki saklanma anı

Aranan şahsı, 150 polis eşliğinde düzenlenen operasyonla yakalayan ekipler, Özkaraca'nın saklandığı yeri tespit etti. Özkaraca, polisler tarafından bazanın içinde bulunduğu sırada "Beni nasıl buldunuz?" diyerek gülümsemesiyle dikkat çekti. O anlar, polis kameraları tarafından kaydedildi.

Operasyon ve sonuçları

Aksaray'daki operasyon, 49 farklı adreste eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. Yapılan operasyonda, Özkaraca’nın da aralarında bulunduğu 22 kişi tutuklanırken, 27 kişi hakkında adli işlemler devam ediyor. Operasyonun başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesi, polisin aranan şahıslara yönelik etkin mücadelesini bir kez daha gözler önüne serdi.