Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’e açıklamaları nedeniyle 30 gün hak mahrumiyeti ve toplam 360 bin TL para cezası verdiğini açıkladı. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun (PFDK) kararları, federasyonun resmi internet sitesi üzerinden duyuruldu.

Açıklamada, Özbek’in katıldığı bir televizyon programındaki açıklamaları nedeniyle 150 bin TL, kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımlar nedeniyle ise 210 bin TL para cezasına çarptırıldığı belirtildi. Ayrıca Özbek’e 30 gün hak mahrumiyeti cezası da verildi.

Galatasaray’a yüksek ceza

PFDK, Galatasaray’a Sivasspor maçındaki olaylar nedeniyle toplam 785 bin TL para cezası verdi. Sarı-kırmızılı kulüp, çirkin ve kötü tezahürat, merdivenlerin boş bırakılmaması, saha olayları ve takım halinde sportmenliğe aykırı hareket gerekçesiyle bu cezaya çarptırıldı.

Derbi cezaları

Geçtiğimiz hafta oynanan Beşiktaş-Fenerbahçe derbisiyle ilgili cezalar da açıklandı.

Beşiktaş : Çirkin ve kötü tezahürat ile saha olayları nedeniyle toplam 468 bin TL para cezası aldı.

: Çirkin ve kötü tezahürat ile saha olayları nedeniyle toplam 468 bin TL para cezası aldı. Fenerbahçe: Aynı nedenlerle toplam 648 bin TL para cezasına çarptırıldı.

TFF’den disiplin vurgusu

TFF’nin son dönemdeki kararları, futbol ortamındaki disiplinin korunması adına önemli bir adım olarak değerlendirilirken, özellikle açıklamalar ve saha olayları konusundaki yaptırımların artması dikkat çekiyor.