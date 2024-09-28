Aksaray'ın Hasas Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı. 68 AP 646 plakalı kamyonun sürücüsü E.K. (52) ile 68 ACS 162 plakalı Nissan marka otomobilin sürücüsü S.Y. (80) arasında kavşakta yaşanan çarpışma, kazanın şiddetiyle kamyonun takla atmasına yol açtı.

Olayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine sağlık ve polis ekipleri hemen olay yerine sevk edildi. Yaralı sürücüler, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı ve sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi. Aksaray'daki bu kaza, trafik güvenliği konusunda endişeleri bir kez daha gündeme getiriyor. Daha fazla bilgi edinmek için takipte kalın!