Göztepe'nin Trendyol Süper Lig'deki Samsunspor karşılaşmasında yaşanan talihsiz bir olay, maçın hemen başında dikkat çekti. Orta sahada Zeki Yavru ile girdiği hava topu mücadelesinde kafasına darbe alan Isaac Solet, hastaneye kaldırıldı. Ancak yapılan son açıklamalara göre, futbolcunun sağlık durumu olumlu.

Sağlık durumu iyi

Göztepe Kulübü, Solet'in sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Kulüpten yapılan açıklamada, "Isaac Solet, kısa süreli bilinç kaybı yaşamış, ancak şu anda bilinci açık ve sağlık durumu iyidir. Oyuncumuz kontrol amaçlı hastanede müşahede altında tutulmaktadır. Oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." denildi.

Maçın seyri

Isaac Solet, hastaneye kaldırılmadan önce, olayın ardından saha içinde bir süre tedavi edildi. 5. dakikada ise Kuryu Matsuki, Solet'nin yerini almak üzere oyuna dahil oldu. Göztepe'nin bu oyuncusu, takımın orta saha dinamiklerini koruma çabasında önemli bir rol üstlendi.