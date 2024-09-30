Aksaray'da öğleden sonra etkili olan şiddetli rüzgar, kısa sürede yerini yoğun bir kum fırtınasına bıraktı. Saat 15.30 civarında başlayan rüzgar, hızlanarak özellikle karayollarında görüş mesafesini ciddi şekilde azalttı. Aksaray-Konya karayolu üzerindeki 5. kilometrede görüş mesafesinin yaklaşık 2 metreye düşmesi, zincirleme kazaları da beraberinde getirdi.

Zincirleme kaza alarmı!

Kum fırtınası nedeniyle Aksaray-Konya karayolunda 2'si minibüs olmak üzere toplam 6 aracın karıştığı zincirleme bir kaza meydana geldi. Olay yerine çok sayıda polis, jandarma, Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE), İl Afet Acil Durum (AFAD) ve sağlık ekipleri sevk edildi. Güvenlik önlemleri almak için hızlı bir şekilde olay yerine gelen ekipler, yaralılara ilk müdahaleyi yaptı.

Kazalarda yaralanan toplam 6 kişi, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Kazalar nedeniyle Aksaray-Konya karayolu yaklaşık 1 saat boyunca trafiğe kapalı kalırken, polis ekiplerinin müdahalesiyle tek şeritten trafik akışı sağlandı.

Fırtına hala etkili!

Şehir genelinde şiddetli rüzgar ve kum fırtınası yer yer devam ediyor. Aksaray'da yaşanan bu olay, vatandaşların dikkatli olmasını bir kez daha hatırlatıyor. Kum fırtınasının yarattığı olumsuz hava koşulları, sürücülerin güvenliğini tehlikeye atıyor.