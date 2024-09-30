Kayseri'nin Melikgazi ilçesi Esentepe Mahallesi'nde bulunan bir akaryakıt istasyonunda, sürücüsünün drift yaptığı bir araç güvenlik kameralarına yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gelen ihbar üzerine olayla ilgili inceleme başlattı. Akaryakıt istasyonundaki güvenlik kamera görüntülerini değerlendiren polis, sürücünün kimliğini tespit etti. Yapılan incelemelerin ardından sürücüye 32 bin 233 TL para cezası kesildi ve ehliyetine el konuldu.

Olay, güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Sürücünün ehliyetine el konulması ve ceza işlemi, trafikte bu tür tehlikeli hareketlerin ne kadar ciddi sonuçlara yol açabileceğini bir kez daha gözler önüne serdi.