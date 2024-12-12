Aksaray’ın Pınar Mahallesi Kavurmacı Caddesi’nde gençler arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Olayda, yabancı uyruklu bir şahıs iki genci bıçakla yaraladı.

Tartışmanın başlangıcı

Edinilen bilgiye göre, A.C. (17) ve İ.A. (18) isimli gençler evlerine yürürken yabancı uyruklu S.B. ile laf atma meselesi yüzünden tartıştı. Gerginlik büyüyerek kavgaya dönüştü ve S.B., belindeki bıçakla gençleri kol ve bacaklarından yaraladı.

Yaralılara ilk müdahale

Çevredeki vatandaşların durumu fark edip 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı gençler, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis zanlının peşinde

Olayın ardından kaçan S.B.’yi yakalamak için polis ekipleri geniş çaplı bir çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kameraları ve görgü tanıklarının ifadeleri inceleniyor. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan tahkikat kapsamında, olayın detaylarına ilişkin araştırmalar sürüyor.