Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, görevden azil önergeleri ve sıkıyönetim kararıyla ilgili eleştirilere yanıt verdi. Halkına hitaben yaptığı konuşmada, muhalefeti devlet işlerini aksatmak ve anayasal düzeni ihlal etmekle itham etti.

Sıkıyönetim açıklamaları

Yoon Suk Yeol, 3 Aralık’ta ilan ettiği ancak sadece 6 saat sonra yürürlükten kaldırdığı sıkıyönetim kararına ilişkin eleştirileri yanıtladı. Televizyondan yayınlanan konuşmasında, sıkıyönetim ilanının bir anayasal hak olduğunu savundu ve "Başkanın sıkıyönetim ilan etme hakkı, yargıya tabi olmayan bir yönetim eylemidir" dedi.

Muhalefete sert suçlamalar

Yoon, muhalefet partilerinin, görevden azil sürecini kötüye kullanarak hükümeti çalışamaz hale getirdiğini öne sürdü. “Başkanlık seçimlerinin sonuçlarını kabul etmediler. Devlet başkanını istifa ettirmek için kışkırtıcılık yapıyorlar” ifadelerini kullandı. Ayrıca muhalefeti, Kuzey Kore'nin tarafını tutmak ve ülkenin ekonomik büyümesini baltalamakla suçladı.

Görevden azil önergeleri ve soruşturmalara karşı duruşunu netleştiren Yoon, "Hukuki ve siyasi sorumluluktan kaçmayacağımı daha önce de söyledim. Yüzleşmeye hazırım" diyerek meydan okudu.