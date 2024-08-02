Aktepe Mahallesi Yaz Spor Şenliği Ile Renkli Bir Gün Geçirdi

Pamukkale Belediyesi'nin her yıl düzenlediği ve bu yıl geniş bir katılımla gerçekleştirilen Yaz Spor Şenliği, Aktepe Sosyal Tesisleri'nde yapıldı. Etkinliğe T.C. Pamukkale Belediye Başkanı Ali Rıza Ertemur, Pamukkale Halk Eğitim Müdürü Cengiz Sarıca, Pamukkale Belediye Başkan Yardımcısı Av. Uğur Çizmecioğlu, Aktepe Mahalle Muhtarı Yasin Arılık ve çok sayıda vatandaş katıldı. Şenliğe aileler, kursiyerler ve çevre mahallelerden gelen vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Çeşitli branşlarda kurslar ve etkinlikler

Pamukkale Belediyesi tarafından sunulan ücretsiz yaz spor kursları bu yıl 12 farklı branşta düzenlendi. Kurslar arasında boks, jimnastik, pilates, futbol, judo, masa tenisi, klasik okçuluk, satranç, saz, gitar, piyano ve engelli kursları yer aldı. Etkinlikte, spor kurslarından elde edilen başarılar sergilendi ve kursiyerler çeşitli spor gösterileri gerçekleştirdi.

Başkan Ertemur’un katılımı ve mesajı

Pamukkale Belediye Başkanı Ali Rıza Ertemur, etkinliğe bizzat katılarak kursiyerlerin başarılarını kutladı ve sertifikalarını takdim etti. Başkan Ertemur, şenliğin ardından yaptığı açıklamada, "Bu güzel tabloyu görünce, yaptığımız işin ne kadar önemli olduğunu fark ettim. Küçük kardeşlerimizin ve sporcularımızın gösterdiği mücadele gerçekten takdire şayan. Emeği geçen tüm arkadaşlarımıza, antrenörlerimize ve eğitmenlerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün spora verdiği önemi hatırlatan Ertemur, "Spora olan desteğimiz daima sürecek. Minik kardeşlerimizin aldıkları eğitimi daha ileriye taşıyacaklarına inanıyorum. Büyük sporcular, bu yaşta aldıkları eğitimle gelecekte başarılı olacaktır. Biz de belediye olarak desteklerimizi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Başkan Ertemur, etkinlikte halk oyunları kurslarına katılan minik kursiyerlerle dans etti, voleybol ve basketbol oynadı. Ayrıca satranç ve diğer spor dallarındaki kursiyerlerin başarılarını izleyerek, tüm akşam vatandaşlarla iç içe oldu.