Freni boşalan araç direğe çarptı, direk başka aracın üzerine devrildi

Muğla’nın Ula ilçesine bağlı Akyaka Mahallesi girişinde meydana gelen kazada, iddiaya göre freni patlayan bir araç kontrolden çıkarak aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle aydınlatma direği devrilerek, o sırada yoldan geçmekte olan 35 CIC 502 plakalı başka bir aracın üzerine düştü.

Kazada 1 kişi yaralandı

Kazayı gören çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ni araması üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve güvenlik güçleri sevk edildi. İlk müdahale olay yerinde yapılırken, kazada yaralanan bir kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Soruşturma başlatıldı

Kaza sonrası devrilen direğin yolda trafiği tehlikeye sokmaması için gerekli önlemler alındı. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Olay, freni boşalan araç iddiası ile araştırılıyor

Kazaya sebep olan aracın fren sisteminde arıza olup olmadığı araştırılıyor. Teknik incelemenin ardından kesin kaza nedeni raporla belirlenecek. Yetkililer, benzer durumların yaşanmaması için araç bakımlarının düzenli olarak yapılması gerektiğini hatırlattı.