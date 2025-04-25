Al Ahli ile Buriram, AFC Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde karşılaşıyor. 26 Nisan'daki maçın yayın saati ve kanalı açıklandı.
Al Ahli Buriram maçı hangi kanalda?
AFC Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final karşılaşmasında Al Ahli ile Buriram, 26 Nisan 2025 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Mücadele, Spor Smart ve Smart Spor HD kanallarından canlı yayınlanacak. Karşılaşma saat 19:30’da başlayacak.
Cidde'deki King Abdullah Sports City Stadyumu'nda oynanacak bu önemli mücadele için yayın detayları sporseverler tarafından merakla araştırılıyor. İşte maçın yayın bilgileri:
Yayın bilgileri ve platformlar
Spor Smart canlı yayın bilgileri
Al Ahli - Buriram maçı, D-Smart 77. kanal üzerinden Spor Smart ekranlarında yayınlanacak. Türksat uydusu ve D-Smart internet platformu üzerinden şifreli şekilde izlenebilecek.
Smart Spor HD yayın detayları
Aynı mücadele, Smart Spor HD kanalından da canlı yayınlanacak. Kanal, yine D-Smart 77. kanaldan ve internet üzerinden erişilebilir durumda.
Al Ahli - Buriram maçı detayları
Maç günü
Karşılaşma, 26 Nisan 2025 Cumartesi günü oynanacak.
Maç saati
Maçın başlama saati Türkiye saati ile 19:30 olarak belirlendi.
Stadyum bilgisi
Mücadele, Suudi Arabistan’ın Cidde kentinde yer alan King Abdullah Sports City Stadyumu’nda oynanacak.