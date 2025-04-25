Al Ahli ile Buriram, AFC Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde karşılaşıyor. 26 Nisan'daki maçın yayın saati ve kanalı açıklandı.

Al Ahli Buriram maçı hangi kanalda?

AFC Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final karşılaşmasında Al Ahli ile Buriram, 26 Nisan 2025 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Mücadele, Spor Smart ve Smart Spor HD kanallarından canlı yayınlanacak. Karşılaşma saat 19:30’da başlayacak.

Cidde'deki King Abdullah Sports City Stadyumu'nda oynanacak bu önemli mücadele için yayın detayları sporseverler tarafından merakla araştırılıyor. İşte maçın yayın bilgileri:

Yayın bilgileri ve platformlar

Spor Smart canlı yayın bilgileri

Al Ahli - Buriram maçı, D-Smart 77. kanal üzerinden Spor Smart ekranlarında yayınlanacak. Türksat uydusu ve D-Smart internet platformu üzerinden şifreli şekilde izlenebilecek.

Smart Spor HD yayın detayları

Aynı mücadele, Smart Spor HD kanalından da canlı yayınlanacak. Kanal, yine D-Smart 77. kanaldan ve internet üzerinden erişilebilir durumda.

Al Ahli - Buriram maçı detayları

Maç günü

Karşılaşma, 26 Nisan 2025 Cumartesi günü oynanacak.

Maç saati

Maçın başlama saati Türkiye saati ile 19:30 olarak belirlendi.

Stadyum bilgisi

Mücadele, Suudi Arabistan’ın Cidde kentinde yer alan King Abdullah Sports City Stadyumu’nda oynanacak.