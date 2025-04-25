19 Mart’tan bu yana değer kaybeden Borsa İstanbul için yeni analizler geldi. Uzmanlar, yatırımcıları uyarırken potansiyel yükseliş beklenen hisseleri sıraladı.

Borsa İstanbul'da 19 Mart sonrası başlayan sert düşüş serisi, yatırımcılarda panik havası yaratmaya devam ediyor. 2024 yazında 11 bin 200 puan bandını test eden BIST 100 endeksi, Nisan ayı itibarıyla 9 bin 326 puan seviyelerine kadar geriledi. Artan enflasyona rağmen yaşanan bu değer kayıpları, yatırımcıların pozisyonlarını yeniden değerlendirmesine neden oldu.

Ancak piyasalarda umutlar tükenmiş değil. Önde gelen aracı kurumlardan biri olan Gedik Yatırım, 2025 yılına yönelik hisse bazlı hedef fiyat tahminlerini güncelleyerek yatırımcılara önemli ipuçları sundu.

En çok yükselmesi beklenen 5 hisse:

Uzman analizlerine göre, aşağıdaki şirket hisseleri önümüzdeki dönemde yatırımcısına en yüksek getiriyi sağlayabilir:

1. TAV Havalimanları Holding (TAVHL)

Beklenen yükseliş: %77,64

Mevcut fiyat: 226,30 TL

Hedef fiyat: 402,00 TL

2. Koç Holding A.Ş. (KCHOL)

Beklenen yükseliş: %77,06

Mevcut fiyat: 143,20 TL

Hedef fiyat: 253,55 TL

3. Kardemir Karabük Demir Çelik A.Ş. (KRDMD)

Beklenen yükseliş: %69,05

Mevcut fiyat: 23,96 TL

Hedef fiyat: 40,54 TL

4. Coca-Cola İçecek A.Ş. (CCOLA)

Beklenen yükseliş: %58,41

Mevcut fiyat: 53,15 TL

Hedef fiyat: 84,20 TL

5. Türk Hava Yolları (THYAO)

Beklenen yükseliş: %50,23

Mevcut fiyat: 319,50 TL

Hedef fiyat: 480,00 TL

Uzmanlardan yatırımcılara uyarı: "Temkinli iyimserlik şart"

Analistler, yukarı yönlü potansiyelin güçlü olmasına rağmen, yatırımcıların kısa vadeli dalgalanmalara karşı temkinli olması gerektiğini vurguluyor. Özellikle global ekonomik gelişmelerin ve merkez bankası politikalarının borsada oynaklığı artırabileceği belirtiliyor.

Yatırımcı sayısı 8 milyonu aştı

Borsa İstanbul'daki bireysel yatırımcı sayısı son yıllarda ciddi bir artış gösterdi. 2024 itibarıyla borsada işlem yapan kişi sayısı 8 milyonun üzerine çıktı. Bu artış, hisse senetlerine olan ilgiyi ve yerli yatırımcının piyasaya olan güvenini gözler önüne seriyor.