AFC Şampiyonlar Ligi’nde Al Ahli Dubai, Nasaf Qarshi ile karşı karşıya geliyor. Maçı canlı izlemek isteyen sporseverler, karşılaşmanın yayın saati, yayıncı kanallar ve platform bilgilerini merak ediyor.

Maç Detayları:

Platform ve Frekans Bilgileri:

  • Spor Smart: D Smart 77 numara, Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli

  • Smart Spor HD: D Smart 77 numara, Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli

Maç, Salı günü oynanacak ve izleyiciler Spor Smart ile Smart Spor HD üzerinden canlı olarak takip edebilecek.