AFC Şampiyonlar Ligi’nde Al Ahli Dubai, Nasaf Qarshi ile karşı karşıya geliyor. Maçı canlı izlemek isteyen sporseverler, karşılaşmanın yayın saati, yayıncı kanallar ve platform bilgilerini merak ediyor.
Maç Detayları:
-
Tarih: 21 Ekim 2025, Salı
-
Saat: 19:00
-
Stadyum: King Abdullah Sports City Stadyumu, Jeddah
-
Rakipler: Al Ahli Dubai – Nasaf Qarshi
-
Yayın Kanalı: Spor Smart, Smart Spor HD
-
Yayın Şekli: Şifreli (D Smart 77 ve Türksat uydusu üzerinden)
Platform ve Frekans Bilgileri:
-
Spor Smart: D Smart 77 numara, Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli
-
Smart Spor HD: D Smart 77 numara, Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli
Maç, Salı günü oynanacak ve izleyiciler Spor Smart ile Smart Spor HD üzerinden canlı olarak takip edebilecek.