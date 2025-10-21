Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır hakkında “Cumhurbaşkanına hakaret” gerekçesiyle soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, X (Twitter) hesabından yaptığı açıklamada, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından re’sen soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Soruşturmanın gerekçesi, Başarır’ın Cumhurbaşkanına hakaret içerikli sözleri olarak gösterildi.

Bakan Tunç açıklamasında şunları kaydetti:

“Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır’ın, Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik sarf ettiği sözlerle ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 'Cumhurbaşkanına Hakaret' suçundan re'sen soruşturma başlatılmıştır.

Grup Başkanvekilinin kullandığı sözler ifade özgürlüğü sınırlarını aşan, çirkin ve yakışıksız ifadeler olup, doğrudan kişilik haklarına saldırı niteliğindedir.

Hiç kimse nefret, hakaret ve iftira dilini meşru gösteremez.

Hukuk devleti, özgürlükleri güvence altına aldığı gibi kişilik haklarına saygının da teminatıdır.”