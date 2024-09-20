Suudi Arabistan Pro Lig'de mücadeleler tüm hızıyla devam ediyor. Al Ettifaq, ligdeki önemli rakiplerinden Al Nassr ile karşı karşıya gelecek. Futbolseverlerin merakla beklediği bu karşılaşma, hem oyuncuların form durumu hem de ligdeki sıralama açısından büyük önem taşıyor. Peki, Al Ettifaq - Al Nassr maçı ne zaman ve hangi kanaldan izlenebilecek?

Maç detayları

Tarih: 20 Eylül Cuma

Saat: 21:00

Kanal: TRT Tabii

Maç öncesi analiz

Al Ettifaq, iç sahada Al Nassr'ı ağırlayarak kritik bir üç puan hedefliyor. Takım, son dönem performansıyla dikkat çekerken, Al Nassr ise yıldız oyuncularıyla galibiyete odaklanmış durumda. Her iki takımın da maça dair stratejileri ve form durumları futbolseverler tarafından merak ediliyor.

Muhtemel 11'ler

Her iki takımın muhtemel kadroları, karşılaşmanın sonucunu belirlemede önemli rol oynayacak. Al Ettifaq'ın ev sahibi avantajını kullanarak güçlü bir oyun sergilemesi bekleniyor. Al Nassr ise deneyimli kadrosuyla sahada etkili olmaya çalışacak.

20 Eylül Cuma günü gerçekleşecek Al Ettifaq - Al Nassr maçı, Suudi Arabistan Pro Lig'i yakından takip edenler için kaçırılmaması gereken bir karşılaşma. Maç TRT Tabii'den canlı yayınlanacak, bu nedenle futbolseverlerin saat 21:00’de ekran başında olmaları önemli.