Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, 16-22 Eylül tarihleri arasında kutlanan Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında bisiklet sürerek etkinliklere start verdi. Başkan Çiçek, evden işe bisikletle gelerek belediye önünde düzenlenen spor etkinliklerine katıldı ve vatandaşlarla birlikte spor yaptı.

Spor Etkinlikleri 3 Gün Sürecek

“Haydi Harekete Geç” sloganıyla düzenlenen etkinlikler, 20-22 Eylül tarihleri arasında ilçe meydanı ve diğer noktalarda gerçekleştirilecek. Program kapsamında masa tenisi, basketbol, ayak futbolu ve badminton gibi birçok spor dalı vatandaşlarla buluşturulacak. Ayrıca, Türkiye Triatlon Federasyonu’nun düzenlediği triatlon turnuvası da Gümüldür’de Cumartesi günü yapılacak.

Harekete Geçin!

Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, tüm vatandaşları sporun önemini hatırlatarak hareket etmeye davet etti. Çiçek, “Avrupa Hareketlilik Haftası’nda vatandaşlarımıza spor yapmanın, hareketli kalmanın önemini vurgulamak istedik. Düzenlediğimiz etkinliklerle her yaştan insanı spora teşvik ediyoruz. Tüm vatandaşlarımızı etkinliklerimize katılmaya ve hareketli kalmaya davet ediyorum.” dedi.