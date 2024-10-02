Suudi Arabistan Pro Lig'in 6. haftasında Al Ettifaq, evinde Al Raed ile karşılaşacak. 3 Ekim 2024 tarihinde gerçekleşecek bu mücadele, saat 18:00'de Al Ettifaq Club Stadium'da başlayacak. Her iki takım da ligdeki konumlarını güçlendirmek için kritik bir mücadeleye çıkacak. Al Ettifaq, taraftarının desteğiyle galibiyet hedeflerken, Al Raed ise deplasmanda sürpriz yapmayı amaçlıyor.

Maç detayları

Tarih: 3 Ekim 2024

Saat: 18:00

Stadyum: Al Ettifaq Club Stadium

Al Ettifaq, sezonun ilk haftalarında yaşadığı dalgalanmaları geride bırakmak için bu maçı kazanmak istiyor. Deplasman takımı Al Raed ise, ligdeki puan durumunu iyileştirmek adına Al Ettifaq karşısında iyi bir performans sergilemek zorunda. Her iki takım için de bu maç, sezonun seyrini değiştirecek bir karşılaşma olma potansiyeli taşıyor.