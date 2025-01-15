Suudi Arabistan Pro Lig’inde heyecan devam ediyor. 16 Ocak 2025 tarihinde Al Hilal, kendi sahasında Al Fateh’i ağırlayacak.
Al Hilal liderliğini sürdürmeye çalışıyor
Al Hilal, son 5 maçında 4 galibiyet ve 1 mağlubiyet elde ederek 37 puanla ligde lider durumda bulunuyor. Bu maçta, ev sahibi olarak 3 puan kazanarak zirvedeki yerini sağlamlaştırmak istiyor.
Al Fateh zorlu deplasmanda mücadele edecek
Al Fateh, son 5 maçında 4 mağlubiyet ve 1 beraberlik alarak ligde 6 puanla 18. sırada yer alıyor. Bu zor deplasmanda, düşüşteki takımlarından bir galibiyet almayı hedefliyor.
Al Hilal - Al Fateh maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Maç Tarihi: 16 Ocak 2025 Perşembe
Saat: 23.30
Kanal: S Sport Plus
Stadyum: Kingdom Arena
Kaynak: HABER MERKEZİ