Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, şehrin gelişimine yön verecek projeleri yerinde incelemeye devam ediyor. Başkan Akın, Ekrem Gürel Kültür Sanat Merkezi ve Selvilitepe Spor Kompleksi projelerinin inşaat alanlarını ziyaret ederek çalışmaların sorunsuz ilerlediğini belirtti.

Selvilitepe Spor Kompleksi ve Kültür Sanat Merkezi ile yeni bir dönem başlıyor

Başkan Akın, yapımında sona yaklaşılan Selvilitepe Spor Salonu ve Yüzme Havuzu ile Ekrem Gürel Kültür Sanat Merkezi projelerinin kent için büyük önem taşıdığını vurguladı.

Başkan Yardımcısı Evren Erbaş Ser ile birlikte alanları ziyaret eden Akın, projelerin kısa bir süre içinde tamamlanarak Turgutlu'yu modern bir spor kompleksi ve kültür sanat merkeziyle buluşturacaklarını ifade etti.

"Turgutlu için üretmeye devam ediyoruz"

Başkan Çetin Akın, yaptığı açıklamada, “Tüm birimlerimizle birlikte gece gündüz çalışarak, Turgutlu’yu daha yaşanabilir ve modern bir şehir yapmak için projelerimizi sürdürüyoruz. Kentimize kazandıracağımız bu projeler, hem sosyal hayatı zenginleştirecek hem de şehrimize değer katacaktır” dedi.