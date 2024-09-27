Suudi Arabistan Pro Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 5. haftasında Al Hilal, deplasmanda Al Kholood'a konuk olacak. Mücadele 28 Eylül Cumartesi günü saat 21.00’de King Abdullah Sport City Stadium'da oynanacak ve S Sport Plus ile tabii spor 2 ekranlarından canlı yayınlanacak. Ancak Al Hilal, bu zorlu deplasmana Neymar’dan yoksun çıkacak.

Tarih: 28 Eylül Cumartesi

Saat: 21.00

Yayın: S Sport Plus, tabii spor 2

Stadyum: King Abdullah Sport City Stadium

Al Hilal'in şampiyonluk yarışı

Ligin favori takımlarından biri olan Al Hilal, Neymar’sız bu zorlu deplasmandan galip ayrılmayı hedefliyor. Ancak takımın diğer yıldız oyuncuları da bu boşluğu doldurmak için sahada olacak. Al Hilal’in teknik direktörü, Neymar’ın eksikliğine rağmen takımının gücüne güvendiğini ve üç puanla dönmek istediklerini belirtti.

Al Kholood için fırsat

Al Kholood ise güçlü rakibi karşısında kendi sahasında oynayacağı bu maçta sürpriz yapmanın peşinde. Al Hilal’in önemli bir oyuncusunun yokluğu, ev sahibi takımın iştahını kabartıyor. Al Kholood, savunma disiplinini ön planda tutarak hızlı hücumlarla sonuca gitmeyi hedefliyor.

Neymar'ın eksikliği büyük bir kayıp

Al Hilal'in yıldızı Neymar, diz ön çapraz bağ sakatlığı nedeniyle bu karşılaşmada forma giyemeyecek. Brezilyalı oyuncu, son dönemdeki sakatlıkları nedeniyle takımını önemli maçlarda yalnız bırakmıştı. Bu eksiklik Al Hilal için büyük bir dezavantaj oluşturabilir, çünkü Neymar’ın hücumdaki etkisi takımın oyun planında önemli bir yer tutuyor.