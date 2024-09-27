TFF 1'inci Lig'de üst üste Kocaelispor ve Yeni Malatyaspor galibiyetleriyle 3. sıraya tırmanan Manisa Futbol Kulübü, 7'nci hafta mücadelesinde yarın Boluspor'a konuk olacak. Bolu Atatürk Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçta Davut Dakul Çelik düdük çalacak. Manisa FK'da kart cezalısı Mamadou Cissokho bu maçta forma giyemeyecek.

Teknik Direktör Çağdaş Çavuş, Boluspor’un da çıkış yakalamaya çalıştığını belirterek, "Kolay maç yok, ancak biz elimizden gelen en iyi mücadeleyi sergileyeceğiz" dedi.

Manisa FK'dan kazı tepkisi

Manisa Futbol Kulübü, Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin Fikri Bayrıl Spor Tesisleri’nde yaptığı kazı çalışmalarına sert tepki gösterdi. Kulübün yaptığı açıklamada, Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in göreve gelir gelmez Manisa FK üzerinden geçmiş dönem yönetimiyle hesaplaşmaya giriştiği iddia edildi. Kulüp, tesiste yapılan kazıların altyapı çalışmalarını ve oyuncuların yaşam koşullarını olumsuz etkilediğini belirterek, bu durumun sportif faaliyetleri engellediğini vurguladı.

Açıklamada, "Futbolcularımız susuz bırakıldı, giriş çıkışlar molozlarla engellendi, altyapımızdaki gençler mağdur edildi" ifadeleri kullanıldı. Ayrıca, Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin uyguladığı baskı ve yıldırma politikaları nedeniyle kulübün ciddi maddi yük altına sokulmaya çalışıldığı belirtildi. Manisa FK, bu süreçte yaşanacak olası sağlık sorunlarının sorumluluğunun tamamen Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne ait olacağını kamuoyuna duyurdu.

Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun 9 Eylül'deki ziyaretinde, tesislerdeki kazılan hendeklerden atlayarak giriş yaptığı da belirtilen açıklamada, yaşananların hukuksuz olduğu ifade edildi.