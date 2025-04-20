Al Hilal ile Al Shabab 21 Nisan 2025'te Suudi Arabistan Pro Lig'de karşılaşıyor. Maç saat 18:55'te S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak.

Al Hilal ile Al Shabab, Suudi Arabistan Pro Lig'in 21 Nisan 2025 Pazartesi günü oynanacak maçında karşı karşıya gelecek. Al Hilal - Al Shabab maçı, S Sport Plus kanalından saat 18:55'te canlı yayınlanacak. Karşılaşma Riyadh'daki Kingdom Arena Stadyumu'nda oynanacak.

Al Hilal - Al Shabab maçı yayın bilgileri

Al Hilal - Al Shabab maçı hangi kanalda?

Al Hilal ile Al Shabab arasında oynanacak Suudi Arabistan Pro Lig karşılaşması, S Sport Plus kanalından canlı olarak yayınlanacak. Yayın, şifreli şekilde izlenebilecek.

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S Sport Plus frekans ve platform bilgileri

S Sport Plus kanalı, Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli yayın yapmaktadır. Platform bilgilerine aşağıdan ulaşabilirsiniz:

  • Türksat uydusu

  • İnternet üzerinden S Sport Plus uygulaması

Al Hilal - Al Shabab maçı nerede ve saat kaçta?

  • Maç Günü: 21 Nisan 2025 Pazartesi

  • Başlama Saati: 18:55

  • Stadyum: Kingdom Arena Stadyumu (Riyadh)

Kaynak: HABER MERKEZİ