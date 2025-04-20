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S Sport Plus kanalı, Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli yayın yapmaktadır. Platform bilgilerine aşağıdan ulaşabilirsiniz:

Girona vs Real Betis maçı saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak?

Girona vs Real Betis maçı saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak?

Al Hilal ile Al Shabab arasında oynanacak Suudi Arabistan Pro Lig karşılaşması, S Sport Plus kanalından canlı olarak yayınlanacak. Yayın, şifreli şekilde izlenebilecek.

Al Hilal ile Al Shabab, Suudi Arabistan Pro Lig'in 21 Nisan 2025 Pazartesi günü oynanacak maçında karşı karşıya gelecek. Al Hilal - Al Shabab maçı, S Sport Plus kanalından saat 18:55'te canlı yayınlanacak. Karşılaşma Riyadh'daki Kingdom Arena Stadyumu'nda oynanacak.

Al Hilal ile Al Shabab 21 Nisan 2025'te Suudi Arabistan Pro Lig'de karşılaşıyor. Maç saat 18:55'te S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak.

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