Al Hilal ile Al Shabab 21 Nisan 2025'te Suudi Arabistan Pro Lig'de karşılaşıyor. Maç saat 18:55'te S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak.
Al Hilal ile Al Shabab, Suudi Arabistan Pro Lig'in 21 Nisan 2025 Pazartesi günü oynanacak maçında karşı karşıya gelecek. Al Hilal - Al Shabab maçı, S Sport Plus kanalından saat 18:55'te canlı yayınlanacak. Karşılaşma Riyadh'daki Kingdom Arena Stadyumu'nda oynanacak.
Al Hilal - Al Shabab maçı yayın bilgileri
Al Hilal - Al Shabab maçı hangi kanalda?
Al Hilal ile Al Shabab arasında oynanacak Suudi Arabistan Pro Lig karşılaşması, S Sport Plus kanalından canlı olarak yayınlanacak. Yayın, şifreli şekilde izlenebilecek.
S Sport Plus frekans ve platform bilgileri
S Sport Plus kanalı, Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli yayın yapmaktadır. Platform bilgilerine aşağıdan ulaşabilirsiniz:
-
Türksat uydusu
-
İnternet üzerinden S Sport Plus uygulaması
Al Hilal - Al Shabab maçı nerede ve saat kaçta?
-
Maç Günü: 21 Nisan 2025 Pazartesi
-
Başlama Saati: 18:55
-
Stadyum: Kingdom Arena Stadyumu (Riyadh)