Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürü Talat Postacı, Köprübaşı Belediye Başkanı Fatih Taşlı ve ilçedeki üç mahalle muhtarını ağırladı. MASKİ Genel Müdürlüğü binasında gerçekleşen ziyarette, Köprübaşı’na yapılması planlanan projeler hakkında istişarelerde bulunuldu.

Görüşmeye Gülpınar Mahalle Muhtarı Muhammet Gümüş, Kıranşeyh Mahalle Muhtarı Turgay Ayaz ve Yumuklar Mahalle Muhtarı Erdal Kama da katıldı.

“Köprübaşı'nın altyapı sorunlarını çözmek için çalışıyoruz”

Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Köprübaşı Belediye Başkanı Fatih Taşlı, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Ferdi Zeyrek’in liderliğinde ilçemizin altyapı ve su sorunlarını çözmeye yönelik önemli adımlar atıyoruz. MASKİ Genel Müdürümüz Sayın Talat Postacı ile bir araya gelerek mahallelerimizin ihtiyaçlarını ele aldık. Muhtarlarımız da doğrudan taleplerini iletti. İş birliği içerisinde hizmet üretmeye devam edeceğiz” dedi.

MASKİ’den hizmet sözü: “Öncelik ihtiyaçta”

MASKİ Genel Müdürü Talat Postacı ise yapılan görüşmenin verimli geçtiğini belirterek, “Kentimizin her bölgesine eşit ve öncelik sırasına göre hizmet götürmeye kararlıyız. Başkanımız Fatih Taşlı ve mahalle muhtarlarımızla bir araya gelerek talepleri dinledik. Gülpınar, Kıranşeyh ve Yumuklar mahallelerinde planlanan projeler için değerlendirmelerde bulunduk. Hedefimiz yaşam kalitesini yükselten projeler üretmek” dedi.