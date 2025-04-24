Al Hilal ile Gwangju arasındaki AFC Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final maçı, 25 Nisan 2025’te Spor Smart ve Smart Spor HD kanal(lar)ından yayınlanacak. Maç saati 19:30.

25 Nisan 2025 Cuma günü Al Hilal ile Gwangju, AFC Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final mücadelesinde karşılaşacak. Maçı canlı izlemek isteyen sporseverler, yayın saati ve kanal bilgilerini öğrenmek istiyor. Maç, Spor Smart ve Smart Spor HD kanal(lar)ından şifreli olarak yayınlanacak.

Al Hilal-Gwangju maçı yayın bilgileri

Al Hilal ile Gwangju arasındaki AFC Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final mücadelesi, 25 Nisan 2025 tarihinde saat 19:30'da başlayacak. Karşılaşma, Spor Smart ve Smart Spor HD kanal(lar)ından şifreli olarak izlenebilecek. Maçı izleyebileceğiniz platformlar ve frekans bilgileri şu şekilde:

Spor Smart yayını

Al Hilal-Gwangju maçını Spor Smart kanalından izlemek isteyenler, D Smart 77 numaralı kanaldan veya Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak maçın keyfini çıkarabilirler.

Smart Spor HD yayını

Maçı Smart Spor HD kanalından izlemek isteyenler, D Smart 77 numaralı kanal üzerinden veya Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak erişebilirler.

Maç Tarihi: 25 Nisan 2025 Cuma

Maç Saati: 19:30

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