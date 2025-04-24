AZ Alkmaar ile Barcelona, UEFA Gençlik Ligi Yarı Final maçında karşılaşacak. Maçın yayın saati ve kanal bilgileri haberimizde.

25 Nisan 2025 Cuma günü AZ Alkmaar ile Barcelona, UEFA Gençlik Ligi Yarı Final maçında karşı karşıya geliyor. Maçı canlı izlemek isteyenler, yayın saati ve kanal bilgilerini öğrenmek için araştırmalara başladı. Maç, UEFA.tv üzerinden şifresiz olarak yayınlanacak.

AZ Alkmaar-Barcelona maçı yayın bilgileri

AZ Alkmaar ve Barcelona arasındaki UEFA Gençlik Ligi Yarı Final maçı, 25 Nisan 2025 Cuma günü saat 19:00'te başlayacak. Karşılaşmayı şifresiz bir şekilde izlemek isteyenler için yayıncı kuruluş ve platformlar şu şekilde:

UEFA.tv yayını

AZ Alkmaar-Barcelona maçını UEFA.tv kanalından izlemek isteyenler, UEFA.tv platformunu kullanarak şifresiz olarak canlı izleyebilecekler. UEFA.tv, internet üzerinden ve Türksat uydusu aracılığıyla da erişilebilir.

Maç Tarihi: 25 Nisan 2025 Cuma

Maç Saati: 19:00

Yer: AFAS Trainingscomplex Stadyumu, Wijdewormer