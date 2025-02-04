AFC Şampiyonlar Ligi Batı Grubu’nda heyecan devam ediyor. 7. hafta mücadelesinde Al Hilal, Suudi Arabistan'daki Kingdom Arena’da İran temsilcisi Persepolis'i ağırlayacak. Karşılaşma, 4 Şubat Salı günü saat 21.00’de başlayacak ve Spor Smart ekranlarından canlı yayınlanacak.

Jorge Jesus ve İsmail Kartal karşı karşıya geliyor

Bu mücadelede iki deneyimli teknik adam, Al Hilal çalıştıran Jorge Jesus ve Persepolis'in başına yeni geçen İsmail Kartal, birbirlerine rakip olacak. İki teknik direktör de geçmişte Fenerbahçe’yi yönetmiş ve şimdi Asya kıtasında kritik bir sınava çıkacak.

Al Hilal avantajlı konumda

Al Hilal, AFC Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 6 maçta 5 galibiyet ve 1 beraberlikle 16 puan toplayarak 2. sırada yer alıyor. Güçlü kadrosuyla dikkat çeken Jorge Jesus'un ekibi, sahasında kazanarak zirve takibini sürdürmek istiyor.

Persepolis çıkış arıyor

İran temsilcisi Persepolis ise grup aşamasında şu ana kadar 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. 6 puanla 7. sırada yer alan takım, İsmail Kartal yönetiminde çıkacağı bu önemli mücadelede galibiyetle moral bulmak istiyor.

Al Hilal - Persepolis maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Tarih: 4 Şubat 2025, Salı

Saat: 21.00

Kanal: Spor Smart

Stadyum: Kingdom Arena