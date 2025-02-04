Ünlü YouTuber Orkun Işıtmak'ın sunduğu "Açık Eksiltme" programında, bir yarışmacı büyük bir şaşkınlık yaratan bir karar aldı. Yarışmacı, 80 bin TL kazanabilmek için alnına kalıcı bir "enayi" dövmesi yaptırdı. Bu hareketiyle kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gören yarışmacı, izleyicileri hem güldürdü hem de şok etti.

"Açık Eksiltme" programının formatında yarışmacılar, verilen görevleri en düşük teklif vererek kabul ediyorlar. Yarışmacının alnına "enayi" dövmesi yaptırmak için en düşük teklifi vermesi sonucu, 80 bin TL'yi kazanma fırsatı buldu. Ancak bu cesur hamle, pek çok izleyici ve sosyal medya kullanıcısı tarafından tepkiyle karşılandı. Birçok kişi, 80 bin TL için böyle bir dövmenin yapılmasının doğru olmadığı görüşünü paylaştı.