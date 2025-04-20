Al Ittihad ile Al Ettifaq, 21 Nisan 2025'te Suudi Arabistan Pro Lig'inde karşılaşıyor. Maç, S Sport Plus kanalında saat 21:00'de canlı yayınlanacak.
Al Ittihad ile Al Ettifaq, 21 Nisan 2025 Pazartesi günü Suudi Arabistan Pro Lig'inde karşı karşıya gelecek. Maç, S Sport Plus kanalında saat 21:00'de canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşma, Jeddah'daki Prince Abdullah al-Faisal Stadyumu'nda oynanacak.
Al Ittihad - Al Ettifaq Maçı yayın bilgileri
21 Nisan Pazartesi günü Al Ittihad - Al Ettifaq maçı hangi kanalda yayınlanacak?
Al Ittihad ile Al Ettifaq arasındaki Suudi Arabistan Pro Lig mücadelesi, S Sport Plus kanalında canlı olarak yayınlanacak.
S Sport Plus frekans ve platform bilgileri
S Sport Plus, numaralı kanallar aracılığıyla, Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilir.
21 Nisan Pazartesi günü Al Ittihad - Al Ettifaq maçı nerede ve saat kaçta?
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Maç Günü: 21 Nisan 2025 Pazartesi
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Başlama Saati: 21:00
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Stadyum: Prince Abdullah al-Faisal Stadyumu, Jeddah (Suudi Arabistan)