Dinamo Bükreş ile Craiova, 21 Nisan 2025'te Romanya Liga 1'de karşılaşıyor. Maç, Tuttur TV kanalında saat 21:00'de canlı yayınlanacak.
Dinamo Bükreş - Craiova maçı yayın bilgileri
21 Nisan Pazartesi günü Dinamo Bükreş - Craiova maçı hangi kanalda yayınlanacak?
Dinamo Bükreş ile Craiova arasında oynanacak Romanya Liga 1 mücadelesi, Tuttur TV kanalından canlı olarak izlenebilecek.
Tuttur TV frekans ve platform bilgileri
Tuttur TV, İddaa platformu üzerinden, Türksat uydusu ve internet yayınları aracılığıyla şifreli olarak hizmet vermektedir.
21 Nisan Pazartesi günü Dinamo Bükreş - Craiova maçı nerede ve saat kaçta?
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Maç Günü: 21 Nisan 2025 Pazartesi
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Başlama Saati: 21:00
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Stadyum: Stadionul Arcul de Triumf, Bükreş (Romanya)
Kaynak: HABER MERKEZİ