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Stadyum: Stadionul Arcul de Triumf, Bükreş (Romanya)

Parma vs Juventus maçı saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak?

Parma vs Juventus maçı saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak?

Tuttur TV, İddaa platformu üzerinden, Türksat uydusu ve internet yayınları aracılığıyla şifreli olarak hizmet vermektedir.

Dinamo Bükreş ile Craiova arasında oynanacak Romanya Liga 1 mücadelesi, Tuttur TV kanalından canlı olarak izlenebilecek.

Dinamo Bükreş ile Craiova, 21 Nisan 2025'te Romanya Liga 1'de karşılaşıyor. Maç, Tuttur TV kanalında saat 21:00'de canlı yayınlanacak.

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