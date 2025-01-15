Suudi Arabistan kulübü Al-Nassr, Cristiano Ronaldo’ya futbol tarihinin en büyük tekliflerinden birini sundu. Portekizli yıldız, 183 milyon euro maaş, 60 milyon euro imaj hakkı ve kulübün %5 hissesini teklif eden Al-Nassr'dan gelen bu dev teklifin ardından, dünyadaki en yüksek maaşla oynayan futbolcu olmaya devam edecek.

Ronaldo için yılın teklifi

Suudi Arabistan’ın Al-Nassr kulübü, 5 Şubat’ta 40 yaşına girecek olan Cristiano Ronaldo'ya bir yıl daha takımda kalma kararı sonrasında müthiş bir teklif yaptı. 183 milyon euro maaş ve 60 milyon euro imaj hakkı ile dünyanın en çok kazanan futbolcusu olmayı sürdürecek olan Ronaldo, ayrıca kulübün %5 hissesini de alacak.