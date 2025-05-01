Al Qadsiah ile Al Kholood 2 Mayıs Cuma günü Suudi Pro Lig'de karşılaşacak. Maç 21.00'de başlayacak ve S Sport Plus üzerinden canlı yayınlanacak.

Suudi Arabistan Pro Lig'in 2024-2025 sezonu kapsamında oynanacak mücadelede Al Qadsiah ile Al Kholood, 2 Mayıs 2025 Cuma günü karşı karşıya gelecek. Prens Muhammed bin Fehd Stadyumu'nda oynanacak maçın başlama saati 21.00 olarak açıklandı. Karşılaşma, Türkiye'den S Sport Plus platformu üzerinden canlı ve şifreli olarak yayınlanacak.

Al Qadsiah - Al Kholood maçı yayın bilgileri

Karşılaşma, 2 Mayıs 2025 Cuma günü oynanacak.

Al Qadsiah - Al Kholood maçı saat kaçta?

Maçın başlama saati 21.00.

Al Qadsiah - Al Kholood maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Mücadele, S Sport Plus üzerinden canlı ve şifreli olarak izlenebilecek.

Yayın Platformu Yayın Durumu S Sport Plus Şifreli - Canlı Türksat Uydu Şifreli Yayın İnternet Üzerinden S Sport Plus Uygulaması

Maçı canlı izlemek için S Sport Plus aboneliği gereklidir.

Al Qadsiah - Al Kholood maçı nerede oynanacak?

Al Qadsiah ile Al Kholood arasında oynanacak olan Suudi Pro Lig karşılaşması, Dammam şehrinde bulunan Prens Muhammed bin Fehd Stadyumu'nda gerçekleşecek.