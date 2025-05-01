Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde sendikalar, işçiler ve vatandaşlarla birlikte kortej yürüyüşüne katılarak Cumhuriyet Meydanı’nda halka seslendi. Zeyrek, “Biz 31 Mart’ta bir değişimi gerçekleştirdik. Şimdi de bu zihniyeti hep birlikte değiştireceğiz” dedi.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında, Manisa’da yürüyüş düzenlendi. İşçiler, sendika temsilcileri, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile birlikte Sultan Camii’nden Cumhuriyet Meydanı’na yürüyüş boyunca sloganlar atarak korteje destek veren Başkan Zeyrek’e, CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper, CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban ve çok sayıda vatandaş da eşlik etti.

“Değişim budur”

Cumhuriyet Meydanı’nda kurulan sahnede vatandaşlara hitap eden Başkan Ferdi Zeyrek, sözlerine 1 Mayıs’ı kutlayarak başladı. Konuşmasında değişim vurgusu yapan Zeyrek, “Herkesin öncelikle 1 Mayıs İşçi Bayramı kutlu olsun. Biz sizlerle 31 Mart’ta bir değişim gerçekleştirdik. Karanlıktan aydınlığa çıkan yolda, arkadaşlarımla birlikte bir değişimi başlattık. 1 Mayıs’ta Cumhuriyet Meydanı’nda olmak, binlerce insanla meydana yürümek, işte değişim budur. Hepinize binlerce kez teşekkür ederim” dedi.

“Türkiye zor bir süreçten geçiyor”

Zeyrek, “Ülkemiz çok karanlık günlerden geçiyor. Özgürce düşüncesini ifade edenler şu anda hapiste yatıyor. Eylem hakkını kullanan üniversite öğrencilerimiz şu anda hapiste yatıyor. ‘Hak, hukuk, adalet’ diye kol kola yürüyenler şu anda hapiste yatıyor. Yolsuzluk iddianameleriyle altını bomboş bıraktıkları, ağaç isimli gizli tanıkların ifadeleriyle yargıladıkları insanlar şu anda haksız yere hapiste yatıyor” ifadelerini kullandı.

“İnananlar kazanacak”

Emekçilerin ve emeklilerin yoksulluk sınırının altında yaşadığını hatırlatan Başkan Ferdi Zeyrek, mevcut yönetim anlayışının bu duruma kulak tıkadığını söyledi. Zeyrek, “Ama biz, adalet anlayışımızı, karanlıktan aydınlığa çıkan kol kola yürüyüşümüzle göstereceğiz ve inananlar kazanacak. Emekçi, emekli, işçi vatandaşlarımız maalesef yoksulluk sınırının altında. Bu çığlığımızı, bu haykırışımızı duymayan bir yönetim anlayışı var. Ama ben sizlere inanıyorum. Ben, bizimle yol yürüyen yol arkadaşlarıma inanıyorum. Biz 31 Mart’ta nasıl değişimi gerçekleştirdiysek, artık bu zihniyetin değişimi de bizlerle gerçekleşecek. Ne bir santim eğileceğiz, ne bir adım geri çekileceğiz. Çünkü bizler Mustafa Kemal’in askerleriyiz” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Zeyrek, gelecek yıl 1 Mayıs’ta, adaletin her alanda tesis edildiği, hak ve hukuk arayışlarının sona erdiği aydınlık bir Türkiye hayalini birlikte gerçekleştireceklerine inandığını ifade etti.