Al Qadsiah ile Al Nassr, 18 Nisan 2025'te Suudi Arabistan Pro Lig'de karşılaşıyor. Maçın yayın saati ve kanalı belli oldu, işte detaylar.

Al Qadsiah-Al Nassr maçı hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak?

Suudi Arabistan Pro Lig'de heyecan devam ediyor. 18 Nisan 2025 Cuma günü Al Qadsiah ile Al Nassr karşı karşıya gelecek. Karşılaşmayı canlı izlemek isteyen futbolseverler için yayın bilgileri açıklandı.

Al Qadsiah-Al Nassr karşılaşması saat 21:00'de başlayacak. Mücadele S Sport Plus kanalından canlı ve şifreli olarak yayınlanacak.

Maç Yayıncı Kanal Başlama Saati Al Qadsiah-Al Nassr S Sport Plus 21:00

S Sport Plus frekans ve platform bilgileri

Türksat uydusu ve internet: Şifreli yayın yapılmaktadır.

Maç nerede oynanacak?

Al Qadsiah ile Al Nassr arasındaki Suudi Arabistan Pro Lig maçı, Dammam'da bulunan Prens Muhammed bin Fehd Stadyumu'nda oynanacak.