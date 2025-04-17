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Lazio ile Napoli arasındaki İtalya Kadınlar Serie A maçı, Roma'da bulunan Centro Sportivo Campo Aquile Stadyumu'nda oynanacak.

Türksat uydusu ve internet: Şifreli yayın yapılmaktadır.

Lazio-Napoli karşılaşması saat 20:30'da başlayacak. Mücadele W-Sport kanalından canlı ve şifreli olarak yayınlanacak.

İtalya Kadınlar Serie A'da mücadele heyecanı sürüyor. 18 Nisan 2025 Cuma günü Lazio ile Napoli karşı karşıya gelecek. Maçı canlı izlemek isteyen futbolseverler, yayın ve saat bilgilerini araştırıyor.

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