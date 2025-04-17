Lazio ile Napoli, 18 Nisan 2025'te İtalya Kadınlar Serie A'da karşılaşıyor. Maçın yayın saati ve kanal bilgileri belli oldu, işte detaylar.
Lazio-Napoli maçı hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak?
İtalya Kadınlar Serie A'da mücadele heyecanı sürüyor. 18 Nisan 2025 Cuma günü Lazio ile Napoli karşı karşıya gelecek. Maçı canlı izlemek isteyen futbolseverler, yayın ve saat bilgilerini araştırıyor.
Lazio-Napoli karşılaşması saat 20:30'da başlayacak. Mücadele W-Sport kanalından canlı ve şifreli olarak yayınlanacak.
|Maç
|Yayıncı Kanal
|Başlama Saati
|Lazio-Napoli
|W-Sport
|20:30
W-Sport frekans ve platform bilgileri
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Türksat uydusu ve internet: Şifreli yayın yapılmaktadır.
Maç nerede oynanacak?
Lazio ile Napoli arasındaki İtalya Kadınlar Serie A maçı, Roma'da bulunan Centro Sportivo Campo Aquile Stadyumu'nda oynanacak.
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Tarih: 18 Nisan 2025 Cuma
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Saat: 20:30
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Kanal: W-Sport (şifreli)
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Stadyum: Centro Sportivo Campo Aquile, Roma