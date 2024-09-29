Samsun’un Bafra ilçesinde Fener Mahallesi açıklarında balık tutarken teknesi alabora olan Cengiz Liman ve Orhan Çorbacı’dan biri kıyıya ulaşmayı başardı. Ancak, 34 yaşındaki Orhan Çorbacı kayboldu. Ekipler, kayıp balıkçıyı bulmak için denizde ve kıyı çevresinde arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

Saat 21.00 civarında Samsun’un Bafra ilçesi Fener Mahallesi açıklarında, balık tutmak için denize açılan Cengiz Liman (68) ve Orhan Çorbacı’nın (34) bulunduğu "Liman 55" isimli tekne dalgalı denizde alabora oldu. Teknenin devrilmesiyle suya düşen iki balıkçıdan Cengiz Liman, kendi çabalarıyla yüzerek kıyıya ulaşmayı başardı. Ancak, arkadaşı Orhan Çorbacı’nın suda kaybolduğunu fark eden Liman, hemen yetkililere haber verdi.

Arama kurtarma çalışmaları

Olay yerine hızla ulaşan jandarma, itfaiye, sağlık ekipleri ve Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı’na bağlı ekipler, kaybolan Orhan Çorbacı’yı bulmak için geniş çaplı arama çalışmaları başlattı. Deniz ve kıyı boyunca yapılan aramalar, gecenin geç saatlerine kadar devam etti. Çalışmaların hava koşullarına bağlı olarak sürdüğü belirtildi.

Sağlık durumu iyi

Kıyıya yüzerek ulaşmayı başaran Cengiz Liman’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Liman, olayın ardından tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Yaşadığı şok nedeniyle konuşmakta güçlük çeken Liman, ekiplerin çalışmaları sırasında olayla ilgili detayları paylaşmak üzere gözetim altına alındı.

Ekipler seferber oldu

Arama çalışmalarına çok sayıda ekip katılırken, Orhan Çorbacı’nın ailesi ve yakınları endişeli bir bekleyiş içerisinde. Sahil Güvenlik, arama çalışmalarını hızlandırarak bölgede geniş bir tarama yapıyor. Arama faaliyetlerinin devam ettiği bilgisi gelirken, deniz koşullarının zorlukları nedeniyle arama çalışmalarının ne kadar süreceği belirsiz.