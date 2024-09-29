Motosikletli Çift Kaza Sonrası Hayatını Kaybetti

Hatay’ın Belen ilçesinde yaşanan trafik kazasında, motosikletli Mursel Elhatip ve eşi Emine Elhasan, bir otomobille çarpıştıktan sonra hayatını kaybetti. Kaza anı bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi ve kazada hayatını kaybeden çiftin 7 çocuklarının olduğu öğrenildi.

Kaza, İskenderun-Antakya yolu üzerinde meydana geldi. Mursel Elhatip’in kullandığı 31 MC 5031 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışırken Antakya yönüne ilerleyen 31 EZ 111 plakalı Mercedes Benz marka otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosikletteki Mursel Elhatip ve eşi Emine Elhasan olay yerinde hayatını kaybetti. Çiftin kazada can vermesi çevre halkında büyük üzüntüye neden oldu.

Kaza anı kameralara yansıdı

Feci kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde, motosikletin yola çıkışı ve hızla gelen aracın çarpma anı net bir şekilde görülüyor. Kazanın hemen ardından çevredeki esnaf ve vatandaşlar yardıma koştu, ancak çiftin hayatını kurtarmak mümkün olmadı.

Esnafın tanıklığı

Kazanın görgü tanıklarından esnaf Kemal Güler, olayı şu sözlerle anlattı: “Çalışıyordum, iş yerindeydim. Bir ses duyduk, baktık ki araç motora vurmuş. Hemen olay yerine koştuk, 2 kişi yerde yatıyordu. 112 ekiplerine haber verdik ve trafiği durdurduk, elimizden geleni yaptık.” Güler’in anlattıkları, kazanın ne denli ani ve şok edici olduğunu gözler önüne serdi.

Kaza nedeniyle kapanan yol, polis ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından tekrar trafiğe açıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatan ekipler, kazanın oluş nedenini detaylı bir şekilde araştırıyor.