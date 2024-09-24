Devlet Tiyatroları (DT) Genel Müdürlüğü, Ankara Devlet Tiyatrosu sanatçılarından Gaye Filiz Alacacı'nın DT Genel Müdürlüğü'ne çağrılarak görüşüldüğü iddiasıyla ilgili Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından inceleme ve soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Ankara Devlet Tiyatrosu sanatçılarından Gaye Filiz Alacacı, sosyal medyada DT Genel Müdürü Tamer Karadağlı’yı eleştirdiği için telefonu alınarak üç saat boyunca bir odada alıkonulduğu gerekçesiyle savcılığa başvurdu.

Alacacı, Karadağlı’nın, “Lale Devri bitti, çalışmayacaksanız istifa edin” açıklamasını sosyal medyada eleştirmesinin ardından Karadağlı’nın danışmanı Görkem Ali Kaya tarafından üç saat boyunca sorgulandığını, paylaşımını kaldırması ve özür dilemesi konusunda tehdit ve şantaja maruz bırakıldığını iddia etti.

T24’e demeç veren Alacacı, “Kendisini müfettiş olarak tanıtan Kaya, Karadağlı‘nın danışmanlığını yapıyordu. Yaptığım paylaşımın Devlet Tiyatroları’nın itibarını zedelediğini iddia edip, ‘Bu savcılığa gidebilir’ diyerek beni tehdit etti. Ben de yanlış bir şey yapmadığımı, onlardan korkmadığımı söyledim” ifadelerini kullandı.

Yaşananların ardından Alacacı, avukatı aracılığıyla Karadağlı, Kaya ve Ceyhan hakkında Ankara Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

"Kültür ve Turizm Bakanlığından teftiş talebinde bulunuldu"

DT Genel Müdürlüğü, sanatçı Gaye Filiz Alacacı'nın, DT Genel Müdürü Tamer Karadağlı'yı sosyal medyada eleştirdiği için DT Genel Müdürlüğü'ne çağrılarak görüşüldüğü iddiasıyla ilgili açıklama yaptı.

Konuyu soruşturmak üzere bir başmüfettiş ve bir müfettiş yardımcısı görevlendirildiği bildirilen açıklamada şöyle denildi:

“Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğümüz hakkında son günlerde basında yer alan, bir sanatçımızın Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'ne çağrılarak görüşülmesine yönelik iddialar üzerine, konunun açıklığa kavuşturulması amacıyla, incelemesi ve soruşturması için, tarafımızca Kültür ve Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı'ndan teftiş talebinde bulunulmuştur. Teftiş Kurulu Başkanlığınca konuyu soruşturmak üzere bir başmüfettiş ve bir müfettiş yardımcısı görevlendirilmiştir.”