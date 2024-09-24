İzmir'in Ödemiş ilçesinde, tarihi eser kaçakçılığına yönelik düzenlenen operasyonda 67 sikke ve çeşitli tarihi objeler ele geçirildi.

Adrese baskın

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekipleri, tarihi eser kaçakçılığına karşı yürütülen çalışmalar kapsamında belirlenen bir adrese operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonda ele geçirilenler

Operasyonda, Osmanlı ve Bizans dönemine ait 67 sikke ile birlikte tarihi objeler, 2 dedektör, 2 alan tarama cihazı ve kazma aletleri ele geçirildi. Şüpheli, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Elde edilen eserler, ilgili kurumlar tarafından koruma altına alındı.

Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.