Yozgat’ın Sorgun ilçesinde alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi ise ağır yaralandı.

Yozgat Sorgun’da bıçaklı kavga: 2 ölü

Yozgat’ın Sorgun ilçesi Hanbaşı Mahallesi’nde alacak verecek meselesi nedeniyle bir araya gelen iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Olayda 2 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralı

Kavga sırasında Cesur Arslan, Kenan Kızıl, E.Y. ve T.K. bıçakla yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar Sorgun Devlet Hastanesi ve Yozgat Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak Arslan ve Kızıl, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. E.Y. ve T.K. ise ağır yaralı olarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı. Polis ekipleri, kavganın detayları ve şüphelilerin kimliklerini araştırıyor.