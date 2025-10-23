2. Lig Kırmızı Grup’ta son haftalarda gösterdiği etkileyici performansla dikkat çeken Aliağa FK, alt sıralardaki rakipleriyle oynayacağı üç maçta 9 puan hedefliyor.

Duygu Bölükbaş için adalet mücadelesi sürüyor
Aliağa FK zirve yarışında avantaj peşinde

2. Lig Kırmızı Grup’ta son haftalarda gösterdiği etkileyici performansla dikkat çeken Aliağa FK, üst üste Yeni Malatyaspor’u 8-1, ardından 1461 Trabzon’u (D) 3-0 mağlup ederek zirve yarışına ortak oldu.

Alt sıralardaki rakipler üç maçta karşıya

Aliağa FK, önümüzdeki 3 haftalık süreçte alt sıralardaki takımlarla karşı karşıya gelecek:

  • Bu hafta 4 puanla düşme potasında yer alan Yeni Mersin İdmanyurdu’nu konuk edecek.

  • Ertesi hafta Arnavutköy Belediyespor ile deplasmanda mücadele edecek.

  • Son olarak, evinde puanı bulunmayan Adanaspor ile karşılaşacak.

Sarı-siyahlılar bu üç maçtan 9 puan hedefliyor ve galibiyetler halinde zirve yolunda önemli bir fırsat yakalayacak.

Aliağa FK teknik direktörü Polat Çetin, takımın performansını değerlendirerek, “Son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik alarak çıkışa geçtik. Bu istikrarı sürdürmek istiyoruz. Çok kaliteli ve iyi bir kadromuz var” dedi.

19 puanla 4. sırada yer alan İzmir temsilcisi, lider Mardin 1969 Spor’u 3 puan farkla takip ediyor.