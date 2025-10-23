2. Lig Kırmızı Grup’ta son haftalarda gösterdiği etkileyici performansla dikkat çeken Aliağa FK, alt sıralardaki rakipleriyle oynayacağı üç maçta 9 puan hedefliyor.

Aliağa FK zirve yarışında avantaj peşinde

2. Lig Kırmızı Grup’ta son haftalarda gösterdiği etkileyici performansla dikkat çeken Aliağa FK, üst üste Yeni Malatyaspor’u 8-1, ardından 1461 Trabzon’u (D) 3-0 mağlup ederek zirve yarışına ortak oldu.

Alt sıralardaki rakipler üç maçta karşıya

Aliağa FK, önümüzdeki 3 haftalık süreçte alt sıralardaki takımlarla karşı karşıya gelecek:

Bu hafta 4 puanla düşme potasında yer alan Yeni Mersin İdmanyurdu’nu konuk edecek.

Ertesi hafta Arnavutköy Belediyespor ile deplasmanda mücadele edecek.

Son olarak, evinde puanı bulunmayan Adanaspor ile karşılaşacak.

Sarı-siyahlılar bu üç maçtan 9 puan hedefliyor ve galibiyetler halinde zirve yolunda önemli bir fırsat yakalayacak.

Aliağa FK teknik direktörü Polat Çetin, takımın performansını değerlendirerek, “Son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik alarak çıkışa geçtik. Bu istikrarı sürdürmek istiyoruz. Çok kaliteli ve iyi bir kadromuz var” dedi.

19 puanla 4. sırada yer alan İzmir temsilcisi, lider Mardin 1969 Spor’u 3 puan farkla takip ediyor.