Netflix, Stephenie Meyer'in 2020 yılında yayımladığı Midnight Sun kitabını temel alan bir Alacakaranlık animasyon dizisi için çalışmalara başladığını duyurdu. Meyer'in klasikleşen Alacakaranlık hikayesini bu kez vampir Edward Cullen'ın gözünden anlatan Midnight Sun, dizide aynı temalarla ele alınacak. Netflix'in Twitter'da yaptığı açıklamaya göre, animasyon dizisi üzerinde çalışmalara başlandığı doğrulandı. Ancak dizinin yayın tarihi ve detaylarına dair henüz açıklanan bir bilgi bulunmuyor.

Midnight Sun, an animated series adaptation of Stephenie Meyer's novel and the retelling of Twilight from Edward Cullen's perspective, is officially in development. pic.twitter.com/iSzk3l7dnp — Netflix (@netflix) September 4, 2024

Serinin yazarı baş yapımcı olacak

Animasyon uyarlama, Stephenie Meyer'in baş yapımcı olarak yer alacağı bir proje olacak. Wyck Godfrey, Marty Bowen, Erik Feig ve Samie Kim Falvey gibi isimler projede yer alırken, dizinin yazar kadrosunda Tell Me Lies ve The Walking Dead: World Beyond dizilerinde deneyim kazanmış olan Sinead Daly de bulunuyor.

Alacakaranlık serisinin olası bir dizi uyarlaması hakkında ilk bilgiler, Nisan 2023'te The Hollywood Reporter’ın Lionsgate'in seriyi dizi olarak çekme planlarına dair haberinden sonra ortaya çıktı. Daha sonra, Mart 2023'te Variety'nin haberiyle, Lionsgate’in projeyi animasyon dizisi olarak ilerleteceği öğrenildi. Şimdi, animasyon dizisinin Netflix'te yayınlanacağı resmen duyurulmuş oldu. Ancak oyuncu kadrosuna dair henüz detaylar paylaşılmadı.

Filmler 2012'de sona erdi

Alacakaranlık serisi, Stephenie Meyer tarafından 2000'li yılların ortalarında yayımlanan ve kısa sürede dünya çapında popülerleşen bir roman serisiydi. Kitaplar, büyük bir hayran kitlesi kazanarak, dört filmlik bir seriye dönüştü. Kristen Stewart, Robert Pattinson ve Taylor Lautner'ın başrollerini paylaştığı film serisi, özellikle Breaking Dawn'ın iki parçalı finaliyle sinema dünyasında geniş yankı uyandırmıştı. Filmler, 2012 yılında sona erdiğinden beri, serinin hayranları yeni bir içerik beklemekteydi. Midnight Sun animasyon dizisi, serinin hayranlarına yeniden bu dünyaya dönme fırsatı sunacak.