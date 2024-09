Netflix, Stephenie Meyer'in 2020 yılında yayımladığı Midnight Sun kitabını temel alan bir Alacakaranlık animasyon dizisi için çalışmalara başladığını duyurdu. Meyer'in klasikleşen Alacakaranlık hikayesini bu kez vampir Edward Cullen'ın gözünden anlatan Midnight Sun, dizide aynı temalarla ele alınacak. Netflix'in Twitter'da yaptığı açıklamaya göre, animasyon dizisi üzerinde çalışmalara başlandığı doğrulandı. Ancak dizinin yayın tarihi ve detaylarına dair henüz açıklanan bir bilgi bulunmuyor.

Midnight Sun, an animated series adaptation of Stephenie Meyer's novel and the retelling of Twilight from Edward Cullen's perspective, is officially in development. pic.twitter.com/iSzk3l7dnp