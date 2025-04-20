İzmir’in Çeşme ilçesinde düzenlenen Alaçatı Ot Festivali'nde Zafer Partisi, tutuklu Genel Başkanları Prof. Dr. Ümit Özdağ için imza kampanyası düzenledi. Etkinliğe parti yöneticileri, il ve ilçe teşkilatları ile çok sayıda partili katıldı.

Alaçatı’da Özdağ’a destek için imza kampanyası

Zafer Partisi, Alaçatı Ot Festivali sırasında tutuklu Genel Başkanları Ümit Özdağ’ın serbest bırakılması amacıyla imza topladı. Etkinlikte, Genel Başkan Yardımcıları Ülkü Özkaya, Özcan Pehlivanoğlu, Haydar Çakmak; İzmir İl Başkanı Naşit Birgüvi ve Çeşme İlçe Başkanı Ozan Erdoğan hazır bulundu.

Partililer, festival alanında kurdukları stantta vatandaşlara çağrıda bulunarak destek imzası topladı.

“Mahkeme tarihi tesadüf değil” açıklaması

Genel Başkan Yardımcısı Ülkü Erdoğan, kampanya sırasında yaptığı açıklamada, Ümit Özdağ’ın siyasi nedenlerle tutuklandığını öne sürdü. Erdoğan, “Genel Başkanımız Prof. Dr. Ümit Özdağ, Atatürk çizgisinde bir Türk milliyetçisidir. Öcalan affına ve ikinci açılım sürecine karşı duruşu nedeniyle bir siyasi rehine olarak hapistedir. Mahkeme tarihi özellikle Haziran ayına ertelenmiştir, bu tesadüf değildir” dedi.

“Ümit Özdağ bir mesaj hedefi haline getirildi”

Ülkü Erdoğan, açıklamasında şunları kaydetti:

“Ümit Özdağ ilkelerinden taviz vermeden, Türk milletini uyarmış ve çeşitli planlara dikkat çekmiştir. Onun suçu yalnızca halkını savunmak ve milletin geleceğini düşünmektir. Bu tutuklama; onun şahsında tüm muhalif ve milliyetçi seslere gözdağıdır.”

Erdoğan’dan dikkat çeken çağrı

Erdoğan, açıklamasını çeşitli sosyal, siyasi ve ekonomik sorunlara dikkat çekerek tamamladı. Kamuoyuna “unutma” çağrısıyla seslenen Erdoğan, şunları söyledi:

“Yoğun bakımlarda yaşamını yitiren bebekleri, depremde satılan çadırları, intihar eden babaları, maden facialarını ve mülakat mağdurlarını unutma. Görev şehitlerini, sığınmacı sorunlarını ve geçmişte yapılan hataları da unutma. Harekete geç.”