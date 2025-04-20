Balıkesir'de Feci Kaza Üniversite Öğrencisi Hayatını Kaybetti

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Hayatını kaybeden gencin, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi olduğu öğrenildi. Kınay’ın Aksaray nüfusuna kayıtlı olduğu belirtildi.

Erdek Savcılığı, kazayla ilgili soruşturma başlattı. Kınay’ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Yetkililer, kazanın sebebini belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor.

Balıkesir’in Erdek ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen motosiklet kazasında 23 yaşındaki sürücü Musa Kınay hayatını kaybetti. Kazanın ardından başlatılan soruşturma devam ediyor.

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