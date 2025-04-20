Balıkesir'de Feci Kaza Üniversite Öğrencisi Hayatını Kaybetti

Balıkesir’in Erdek ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen motosiklet kazasında 23 yaşındaki sürücü Musa Kınay hayatını kaybetti. Kazanın ardından başlatılan soruşturma devam ediyor.

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Kaza gece saatlerinde meydana geldi

Balıkesir’in Erdek ilçesinde, Bandırma istikametinden Erdek yönüne seyir halindeki 16 BIE 319 plakalı motosiklet, ilçe mezarlığı önünde kontrolden çıkarak orta refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletten düşen sürücü Musa Kınay (23), olay yerinde hayatını kaybetti. Kazanın ardından bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, gencin yaşamını yitirdiğini belirledi.

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Soruşturma başlatıldı

Erdek Savcılığı, kazayla ilgili soruşturma başlattı. Kınay’ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Yetkililer, kazanın sebebini belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor.

Gencin kimliği açıklandı

Hayatını kaybeden gencin, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi olduğu öğrenildi. Kınay’ın Aksaray nüfusuna kayıtlı olduğu belirtildi.

Kaynak: İHA