Alaçatı Ot Festivali'nin üçüncü gününde Sertab Erener sahne aldı. Festivalde söyleşiler, ot stantları ve “Adalet İçin Açık Mikrofon Forumu” yoğun ilgi gördü.
Alaçatı Ot Festivali renkli etkinliklerle sürüyor
İzmir’in Çeşme ilçesinde bu yıl 17-20 Nisan tarihleri arasında düzenlenen 14. Alaçatı Ot Festivali, üçüncü gününde konser, söyleşi ve sosyal forumlarla ziyaretçilerine unutulmaz anlar yaşattı. Festivalin en dikkat çeken anlarından biri ise Sertab Erener’in sahne performansı oldu.
Ünlü sanatçılar ve yazarlar Alaçatı’da buluştu
Çeşme Belediyesi tarafından, Medicana Sağlık sponsorluğunda bu yıl “Toprak, Zaman ve Tat” teması ve “Kaya Koruğu” konseptiyle düzenlenen festivalde, edebiyat ve müzik bir araya geldi. Edebiyat Buluşmaları Yazar Söyleşileri kapsamında Nasuh Mahruki ve Buket Uzuner, festival katılımcılarıyla bir araya geldi.
İlk kez “Adalet İçin Açık Mikrofon Forumu” düzenlendi
Festival kapsamında bu yıl bir ilk gerçekleştirilerek “Adalet İçin Açık Mikrofon Forumu” düzenlendi. Çeşme Belediye Başkanı Lâl Denizli’nin moderatörlüğünü yaptığı forumda, vatandaşlar adaletsizlikle ilgili düşüncelerini doğrudan ifade etme fırsatı buldu.
Etkinliğe CHP PM Üyesi Ozan Işık, CHP Manisa İl Başkan Yardımcısı Esra Durukan, Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, Karabağlar Belediye Başkanı Helil İnay Kınay, Denizli Çivril Belediye Başkanı Semih Dere, Şişli Belediye Başkanı’nın Avukatı Hüseyin Ersöz ve çok sayıda gazeteci ile vatandaş katıldı.
Sertab Erener festival coşkusunu zirveye taşıdı
Festivalin üçüncü günü, Türk pop müziğinin sevilen ismi Sertab Erener’in konseriyle sona erdi. Binlerce kişinin izlediği konserde Erener’in klasikleşmiş parçaları hep birlikte seslendirildi. Sahne performansı büyük beğeni topladı.
Festival programı her yaşa hitap ediyor
Festival alanında kurulan stantlarda mevsimsel otlar ve yöresel tatlar ziyaretçilerle buluştu. Şefler Meydanı’nda modern dokunuşlarla sunulan lezzetler dikkat çekerken, Sanat Sokağı, atölyeler, çocuk etkinlikleri, yarışmalar ve konserler festivale renk kattı.
Festivalin dikkat çeken başlıkları
Sanat ve edebiyat buluşmaları
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Nasuh Mahruki ve Buket Uzuner söyleşileri
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Kitap imza etkinlikleri
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Sanat sergileri ve atölyeler
Sosyal ve kültürel etkinlikler
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Adalet İçin Açık Mikrofon Forumu
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Yöresel ürün stantları
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Şefler Meydanı’nda gastronomi gösterileri
Müzik ve sahne performansları
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Sertab Erener konseri
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Yerel müzik grupları
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Akşam etkinlikleri