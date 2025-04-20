Alaçatı Ot Festivali'nin üçüncü gününde Sertab Erener sahne aldı. Festivalde söyleşiler, ot stantları ve “Adalet İçin Açık Mikrofon Forumu” yoğun ilgi gördü.

Alaçatı Ot Festivali renkli etkinliklerle sürüyor

İzmir’in Çeşme ilçesinde bu yıl 17-20 Nisan tarihleri arasında düzenlenen 14. Alaçatı Ot Festivali, üçüncü gününde konser, söyleşi ve sosyal forumlarla ziyaretçilerine unutulmaz anlar yaşattı. Festivalin en dikkat çeken anlarından biri ise Sertab Erener’in sahne performansı oldu.

Ünlü sanatçılar ve yazarlar Alaçatı’da buluştu

Çeşme Belediyesi tarafından, Medicana Sağlık sponsorluğunda bu yıl “Toprak, Zaman ve Tat” teması ve “Kaya Koruğu” konseptiyle düzenlenen festivalde, edebiyat ve müzik bir araya geldi. Edebiyat Buluşmaları Yazar Söyleşileri kapsamında Nasuh Mahruki ve Buket Uzuner, festival katılımcılarıyla bir araya geldi.

İlk kez “Adalet İçin Açık Mikrofon Forumu” düzenlendi

Festival kapsamında bu yıl bir ilk gerçekleştirilerek “Adalet İçin Açık Mikrofon Forumu” düzenlendi. Çeşme Belediye Başkanı Lâl Denizli’nin moderatörlüğünü yaptığı forumda, vatandaşlar adaletsizlikle ilgili düşüncelerini doğrudan ifade etme fırsatı buldu.

Etkinliğe CHP PM Üyesi Ozan Işık, CHP Manisa İl Başkan Yardımcısı Esra Durukan, Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, Karabağlar Belediye Başkanı Helil İnay Kınay, Denizli Çivril Belediye Başkanı Semih Dere, Şişli Belediye Başkanı’nın Avukatı Hüseyin Ersöz ve çok sayıda gazeteci ile vatandaş katıldı.

Sertab Erener festival coşkusunu zirveye taşıdı

Festivalin üçüncü günü, Türk pop müziğinin sevilen ismi Sertab Erener’in konseriyle sona erdi. Binlerce kişinin izlediği konserde Erener’in klasikleşmiş parçaları hep birlikte seslendirildi. Sahne performansı büyük beğeni topladı.

Festival programı her yaşa hitap ediyor

Festival alanında kurulan stantlarda mevsimsel otlar ve yöresel tatlar ziyaretçilerle buluştu. Şefler Meydanı’nda modern dokunuşlarla sunulan lezzetler dikkat çekerken, Sanat Sokağı, atölyeler, çocuk etkinlikleri, yarışmalar ve konserler festivale renk kattı.

Festivalin dikkat çeken başlıkları

Sanat ve edebiyat buluşmaları

Nasuh Mahruki ve Buket Uzuner söyleşileri

Kitap imza etkinlikleri

Sanat sergileri ve atölyeler

Sosyal ve kültürel etkinlikler

Adalet İçin Açık Mikrofon Forumu

Yöresel ürün stantları

Şefler Meydanı’nda gastronomi gösterileri

Müzik ve sahne performansları

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Yerel müzik grupları

Akşam etkinlikleri