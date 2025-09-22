Çeşme Belediyesi destekleriyle ve Çağla Kubat Windsurf Akademi organizasyonuyla gerçekleşecek festival, bu kez özellikle çocuklar ve gençler için rüzgârı estirecek.

Bir hafta sürecek etkinlikler boyunca, Alaçatı’nın eşsiz koyları hem doğal güzellikleriyle hem de yelken sporunda yetişen genç yeteneklerin performansını sergileyen bir sahneye dönüşecek. Festival, Çeşme’nin uluslararası spor ve turizm alanındaki prestijini artırmayı ve bölgenin marka değerine katkı sunmayı hedefliyor.

Etkinlikler sadece sporla sınırlı kalmayacak; eğitim programları ve sosyal sorumluluk projeleriyle gençlerin bilinçli spor yapması ve doğanın korunmasına dikkat çekilmesi sağlanacak.

Çeşme Belediyesi, festivale ev sahipliği yapmaktan gurur duyduklarını belirterek, tüm vatandaşları Alaçatı’nın rüzgârıyla buluşmaya davet etti.