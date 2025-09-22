Şirket, çevresel etkilerini azaltmaya yönelik attığı adımlarla dikkat çekiyor.

2024 yılında tesislerine kurduğu güneş enerjisi panelleri sayesinde toplam elektrik tüketiminin %8’ini kendi üretimiyle karşılayan Pınar Et, enerji verimliliğini artırarak karbon ayak izini düşürüyor. Bunun yanı sıra, sürdürülebilir lojistik uygulamalarıyla son 12 ayda 150.438 litre yakıt tasarrufu sağlayan şirket, böylece 397 ton karbon emisyonunun önüne geçti.

Pınar Et’in çevreye duyarlı yaklaşımı, üretim süreçlerinden lojistik operasyonlarına kadar geniş bir yelpazeyi kapsıyor ve şirketin gelecek nesillere daha sürdürülebilir bir dünya bırakma hedefini destekliyor.