İzmir’in Çeşme ilçesine bağlı Alaçatı Mahallesi’nde sabah saatlerinde kapalı bir eğlence mekanına kimliği belirsiz kişilerce silahla ateş açıldı. Olayda yaralanan olmazken, polis ekipleri saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

Peş peşe silah sesleri mahalleyi alarma geçirdi

Sabah erken saatlerde Alaçatı Mahallesi’nde duyulan art arda silah sesleri çevrede kısa süreli paniğe neden oldu. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Mekan kapalıydı, saldırıda yaralanan olmadı

Polis ekipleri yaptıkları incelemede kurşunların kapalı durumdaki bir eğlence mekanına isabet ettiğini belirledi. Olay sırasında içeride kimsenin bulunmadığı öğrenildi.

Soruşturma sürüyor

Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren kişi veya kişilerin kimliklerini belirlemek için çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.