Galatasaray’ın savunmadaki önemli ismi Wilfried Singo’nun Ajax maçında forma giyip giymeyeceği merak konusu oldu. Beşiktaş derbisinde sakatlanan futbolcunun tedavisi sürerken, Şampiyonlar Ligi öncesi durumu yakından izleniyor.

GALATASARAY’DA AJAX MAÇI ÖNCESİ SİNGO ENDİŞESİ

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 5 Kasım 2025 tarihinde Ajax ile karşı karşıya gelecek. Sarı kırmızılı ekipte gözler, Beşiktaş derbisinde sakatlık yaşayan Wilfried Singo’nun durumuna çevrildi.

Singo, derbide yaşadığı pozisyonun ardından forma giyememiş, birkaç haftadır da takımdan ayrı çalışıyordu. Kritik Ajax mücadelesi öncesi oyuncunun sağlık durumu, teknik heyet tarafından yakından takip ediliyor.

SİNGO AJAX MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Beşiktaş derbisinde sakatlanan Wilfried Singo’nun tedavi süreci devam ediyor.

Sağlık ekibinden gelen bilgilere göre Singo’nun Ajax maçında oynaması bekleniyor.

Teknik direktör Okan Buruk, oyuncunun son antrenman performansına göre karar verecek.

Takımla yapılan son antrenmanda bireysel çalışmalara başlayan Singo’nun, kadroya alınma ihtimali yüksek görülüyor.

SİNGO AJAX MAÇINA YETİŞECEK Mİ?

Sarı kırmızılılarda savunma hattının kilit ismi olan Singo’nun, Ajax karşılaşmasına yetişmesi kuvvetle muhtemel olarak değerlendiriliyor.

Tedavisi olumlu ilerleyen oyuncunun, maç gününe kadar hazır hale gelmesi bekleniyor.

Galatasaray sağlık heyeti, futbolcunun sakatlığının nüks etmemesi için özel bir antrenman programı uyguluyor.

Eğer son kontrollerde herhangi bir ağrı tespit edilmezse, Singo Ajax maçında forma giyebilecek.

GALATASARAY’DAN RESMİ AÇIKLAMA

Galatasaray Kulübü, Beşiktaş derbisinden sonra Wilfried Singo’nun sağlık durumu hakkında resmi bir açıklama yapmıştı:

“Beşiktaş maçında sakatlanan Wilfried Singo’nun, çekilen MR’ı neticesinde sol arka adalesinde orta düzeyde strain (zorlanma ve kanama) tespit edilmiş olup oyuncunun tedavisine başlanmıştır.”

Tedavisine Florya Metin Oktay Tesisleri’nde devam edilen futbolcunun, Ajax maçı öncesi son durumu maç sabahı netlik kazanacak.

OKAN BURUK’UN SİNGO KARARI BEKLENİYOR

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, savunmadaki istikrarı korumak adına Singo’nun durumunu yakından takip ediyor.

Tecrübeli teknik adamın, oyuncunun ağrısız antrenmanlara katılması halinde kadroya dahil edeceği öğrenildi.

Buruk’un, Singo’yu riske atmamak adına maçın gidişatına göre ikinci yarıda sahaya sürebileceği de konuşuluyor.